Синоптики спрогнозировали сильные половодья весной в 16 регионах России

Во время весеннего половодья уровень воды будет превышать норму в 16 регионах России, в том числе в Московской, Тульской, Орловской и Смоленской областях. Это следует из прогноза Росгидромета.

По оценкам специалистов, «весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году». Возможно подтопление участков населенных пунктов.

Повышение уровня воды выше нормы ожидается также в Мурманской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, в Камчатском, Красноярском, Алтайском краях и в Крыму.