Мэром Анапы избрана бывшая замглавы совета министров Крыма Светлана Маслова

Депутаты горсовета Анапы избрали главой города-курорта Светлану Маслову, ранее занимавшую пост заместителя председателя совета министров Республики Крым. Об этом сообщил «Ъ» один из участников заседания конкурсной комиссии.

Должность мэра Анапы оставалась вакантной с июня прошлого года, когда глава муниципалитета Василий Швец досрочно ушел в отставку.

В конкурсную комиссию по избранию мэра поступили 18 заявлений претендентов, из которых комиссия выбрала трех кандидатов. Кроме Светланы Масловой, в финал вышли Никита Бойко, директор муниципальной медиагруппы «Анапа», и Александр Кудаев, глава Виноградного сельского округа. Президиум краевого политсовета «Единой России» 4 февраля рекомендовал поддержать кандидатуру Светланы Масловой с учетом ее большого управленческого опыта.

Светлана Маслова родилась в 1967 году в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбного хозяйства и промышленности по специальности «бухгалтерский учет» с присвоением квалификации экономиста. Карьеру начала в горисполкоме Калининграда в качестве секретаря-машинистки, занимала различные должности в финансово-бюджетных структурах мэрии Калининграда.

В 2008 году Светлана Маслова стала вице-мэром Калининграда, в 2010 году заняла пост главы администрации города (сити-менеджера). В августе 2012 года ушла в отставку после появления в СМИ сведений о нарушениях при зачислении ее сына в Балтийский госуниверситет. В ноябре 2012 года Светлана Маслова вернулась в мэрию Калининграда в качестве первого заместителя главы города и работала в этой должности до 2019 года. В 2020 году глава Крыма Сергей Аксенов назначил ее на должность заместителя председателя совета министров республики. 23 января 2026 года чиновница подала заявление об отставке.

Анна Перова, Краснодар