В Благовещенске задержан сторонник запрещенной экстремистской организации

Сотрудники УФСБ России по Амурской области 5 февраля сообщили, что пресекли противоправную деятельность жителя Благовещенска, активного сторонника запрещенной экстремистской организации, цель которой — насильственная смена действующей власти. Как выяснил “Ъ”, речь идет об организации «Граждане СССР», внесенной Минюстом в реестр экстремистских и запрещенной решением суда. Представители этого движения не признавали факта распада СССР, называли российские власти «оккупационными» и создавали собственные «органы власти».

Как уточнили в ведомстве, следственным отделом УФСБ России по региону в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

Год назад, в феврале 2025 года, 1-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Амурской области, причастному к подготовке террористического акта, а также к незаконному приобретению и хранению оружия и боеприпасов. Его задачей была организация взрывов на объектах судебной системы, органов внутренних дел и железнодорожной инфраструктуры. У задержанного были изъяты документы члена запрещенных экстремистских организаций «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования — «Граждане СССР», «СССР») и «Народный совет Амурской области».

Житель области был приговорен к девяти годам лишения свободы. Министерство юстиции России внесло «СССР» в реестр запрещенных экстремистских организаций на основании решения Самарского областного суда от 16 июня 2022 года, вторая организация включена в тот же реестр на основании решения Амурского областного суда от 29 мая 2024 года.

Анна Яшина, Благовещенск