Меньщиков заявил о «смирении» тюменских бизнесменов с ростом налоговой нагрузки

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков сообщил о негативных отзывах и «смирении» предпринимателей с новыми налоговыми правилами, которые вступили в силу с 1 января 2026 года. Об этом бизнес-омбудсмен рассказал депутатам на заседании Тюменской областной думы. «Слышались негативные ожидания, о закрытии какой-то части. Сейчас же, с момента принятия изменений, за январь обращений не поступало»,— пояснил господин Меньщиков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он добавил, что с декабря 2025 года по январь 2026-го число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе увеличилось на 781. «Это говорит о том, что предприниматели адаптируются к существующем изменениям и продолжают выбирать Тюменскую область для осуществления деятельности»,— подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Депутат Иван Вершинин (ЛДПР) усомнился, что рост НДС с 20% до 22%, отмена льготных тарифов страхования и ввод дополнительных мер по усилению налоговой нагрузки положительно отразятся на бизнесе в регионе. «Ряд экспертов высказывают опасение, что это может усилить процессы по уходу в тень предпринимателей, дроблению бизнеса и иным негативным проявлениям»,— добавил парламентарий.

Ранее, 4 февраля, об обеспокоенности новыми налоговыми правилами заявили представители бизнес-объединений Свердловской области. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх заверила, что «панические настроения» у многих связаны с тем, что они не разобрались, и важно суметь адаптироваться. Также она напомнила об «автоупрощенке».

Василий Алексеев