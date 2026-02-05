В Ессентуках эвакуировали девять школ из-за угрозы минирования

Мэр Ессентуков Владимир Крутников сообщил о поступивших сообщениях о минировании зданий девяти школ — №1, 2, 8, 10, 12, 11, 4, 7 и 9. Он опубликовал эту информацию в своем Telegram-канале 5 февраля 2026 года около полудня, призвав жителей сохранять спокойствие. Экстренные службы сразу выехали на места, эвакуировали учеников и начали тщательную проверку зданий и прилегающих территорий.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Полиция, МЧС и кинологи с собаками обследуют помещения. В прошлых инцидентах, например 4 февраля, эвакуировали 600 детей и 50 взрослых из школы №1, но угроза не подтвердилась. Аналогично 13 января заминировали школы №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, перевели детей на дистанционное обучение, а 24 декабря эвакуировали №7 и №9 из-за ложной тревоги по №3 и №4. Такие атаки повторяются: 7 ноября 2025 года пострадали №1 и №10 с интервалом в 15 минут, 7 декабря — лицей №6, а 4 ноября — школа №1 на улице Вокзальной. 8 декабря в Ессентуках правоохранители проверяют информацию о минировании здания лицея №6. Об этом также сообщал в своем Telegram-канале глава города Владимир Крутников.

В Ессентуках это уже серия — с ноября 2025-го по февраль 2026-го зафиксировали минимум восемь волн, затрагивающих до 11 школ за раз. Правоохранители ищут злоумышленников, но пока ни одна угроза не сбылась, проверки занимают часы, срывая занятия. Мэр Владимир Крутников каждый раз координирует действия. Следком и МВД Ставрополья мониторят ситуацию, обещая наказать террористов по статье 207 УК РФ — до 10 лет лишения свободы.

Станислав Маслаков