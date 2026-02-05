Электроснабжение в Мурманской области полностью восстановили после серии блэкаутов

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» завершили восстановление ключевой высоковольтной линии, питающей Мурманск и город-порт Североморск, сообщает пресс-служба организации.

Работы продолжались две недели после серии аварий, вызванных экстремальными погодными условиями. За это время были заменены шесть поврежденных опор и смонтировано 4 км провода.Финальным этапом стал монтаж проводов на новых постоянных металлических опорах, которые заменили временные деревянные конструкции.

Восстановление проходило в режиме ЧС с привлечением сил Северного флота, Ленинградского военного округа, МЧС, Росгвардии и частных компаний. В настоящее время сеть функционирует в штатном режиме.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что 23 января под Мурманском из-за снегопада и шквалистого ветра обрушились пять опор ЛЭП. Это привело к первому блэкауту, столица региона и Североморск остались без света, тепла и воды. Спустя неделю случилась вторая авария из-за повреждения грозозащитного троса.

Андрей Маркелов