Европейцы спешат вскочить в уходящий договор

В последние дни в позиции европейских стран относительно украинского урегулирования наметился резкий поворот. Даже те из них, кто жестко заявлял о недопустимости каких-либо контактов с «агрессором», заговорили о необходимости прямого диалога с Кремлем. Такая перемена связана прежде всего с осознанием перспективы того, что мирный договор между Москвой и Киевом может быть заключен при посредничестве США без участия Европы и без учета ее интересов. По данным ряда СМИ, первые контакты с Россией «на техническом уровне» уже состоялись: 3 февраля в Москве побывал дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн, встречавшийся, в частности, с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Сигнал о том, что Европе нужен новый подход к России — как минимум для того, чтобы континент вернул себе право голоса за столом переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой,— прозвучал с неожиданной стороны: от премьер-министра Латвии Эвики Силини и президента Эстонии Алара Кариса. На полях Всемирного саммита правительств в Дубае оба политика дали отдельные интервью Euronews (они были обнародованы 4 февраля), где высказали одну и ту же мысль: Евросоюз должен назначить специального посланника для возобновления дипломатических каналов с Россией в рамках продолжающихся переговоров о прекращении войны на Украине.

«Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?» — задалась риторическим вопросом госпожа Силиня.

«Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет (за столом переговоров.— “Ъ”)»,— вторил латвийскому премьеру президент Эстонии.

При этом оба политика, правда, признали, что, во-первых, любое общение с Россией должно осуществляться только после консультаций с Украиной, а во-вторых, дипломатия не означает окончание санкционной политики в отношении Москвы.

Далее латвийский премьер решила порассуждать, кто именно мог бы стать представителем Евросоюза для контактов с Кремлем. «Я готова поехать, если это потребуется, но я думаю, что европейские лидеры из Германии или Франции, а также Великобритания, которая является членом "коалиции желающих", должны быть теми, кто находится за столом вместе с американцами, помогая Украине в этих очень жестких переговорах»,— отметила Эвика Силиня.

Одна из очевидных кандидатур, способных и даже рвущихся представлять Европу за столом переговоров,— это президент Франции Эмманюэль Макрон, который еще в декабре прошлого года заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить контакты с Владимиром Путиным.

И, судя по всему, он уже решительно взялся за дело. 3 февраля глава Елисейского дворца сообщил, что работа по назначению спецпосланника ЕС по контактам с Москвой «на техническом уровне» уже началась. А 4 января агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что накануне в Москве побывал «главный дипломат президента Франции» — его дипломатический советник Эмманюэль Бонн, встречавшийся, в частности, с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

В тот же день об этом со ссылкой на источники сообщили также французское издание L'Express и агентство Bloomberg. «Целью поездки Бонна в Москву было убедить россиян в том, что европейцы должны участвовать в любых решениях, касающихся европейской безопасности, и что они не будут просто так одобрять любое соглашение о прекращении конфликта»,— отметило упомянутое агентство.

Комментируя сообщения из Парижа о подготовке диалога президентов двух стран, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «контактов на высшем уровне в настоящий момент нет вовсе», подтвердив, однако, что на рабочем уровне страны действительно взаимодействуют. «Но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем»,— добавил он.

Тем временем, по данным собеседников агентства Reuters, европейские союзники Франции были проинформированы об миссии господина Бонна в Москве. Но говорить о том, что все страны поддерживают попытку навести мосты с Кремлем, не приходится.

По свидетельству Euronews, за начало прямых переговоров с РФ, чтобы не зависеть от Белого дома, который монополизировал контакты с Москвой, помимо Франции, пока твердо выступают Италия, Австрия, Люксембург и Чехия.

Какие-то возражения по этому поводу вряд ли найдутся также у Венгрии и Словакии, премьеры которых Виктор Орбан и Роберт Фицо после февраля 2022 года и сами приезжали в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Однако ряд стран ЕС по-прежнему считает, что диалог с Москвой в нынешних условиях нежелателен. В частности, 3 февраля глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что даже «телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал».

Примечательно, что единого мнения на этот счет нет и в Эстонии, чей президент высказался в пользу диалога с Россией. «Мы не должны повторять ошибок, которые совершали снова и снова, восстанавливая отношения, когда Россия не меняла курс»,— заявил 4 февраля представитель эстонского МИДа, по сути, дезавуировав слова президента страны Алара Кариса, играющего церемониальную роль в политической системе страны.

Наталия Портякова