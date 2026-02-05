Число детей — жертв киберпреступников выросло на треть в Новосибирской области

Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений в Новосибирской области в 2025 году, увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Всего 153 таких инцидента зафиксировано по итогам прошлого года, приводит данные ГУ МВД России по Новосибирской области.

Отмечается также, что растет число дропперов (подставные лица, которые обналичивают украденные деньги) среди детей. Согласно статистике Банка России, в 2024 году в базе дропперов было 700 тыс. счетов, а в 2025-м – уже около 1,2 млн. До 20% таких счетов зарегистрированы на несовершеннолетних.

В июне 2025 года Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов. Закон дополняет ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). За правонарушение может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что киберпреступники приобретают или арендуют аккаунты социальных сетей для совершения преступлений в основном у детей и подростков, которым обещают за это легкие деньги. Будущих жертв злоумышленники находят в тематических каналах, чатах онлайн-игр и сообществах.

Лолита Белова