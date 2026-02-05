В России пресекли вывоз в Британию фрагмента метеорита весом более 2,5 тонн

Из Санкт-Петербурга пытались вывезти в Великобританию фрагмент железного метеорита Алетай весом более 2,5 т. Таможенники обнаружили «стратегически важный товар» при сканировании контейнера в морском порту города. Кому принадлежит товар, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудник таможни осматривает фрагмент метеорита Фото: ФТС России Фрагмент метеорита, который пытались вывезти из России в Великобританию Фото: ФТС России Следующая фотография 1 / 2 Сотрудник таможни осматривает фрагмент метеорита Фото: ФТС России Фрагмент метеорита, который пытались вывезти из России в Великобританию Фото: ФТС России

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, фрагмент метеорита ввезли в Россию из одной из стран ЕАЭС. При попытке вывоза его задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна.

Экспертиза оценила стоимость фрагмента метеорита примерно в 323 млн руб. Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ; максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет).