В Чувашии в нормативном состоянии сейчас находятся 52% региональных дорог. Об этом на пресс-конференции сообщил глава республики Олег Николаев.

В нормативном состоянии находятся 52% региональных дорог Чувашии

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

По его словам, среди федеральных трасс этот показатель составляет около 70%, в городской агломерации — 85%, а среди сельских муниципальных дорог — 42%.

В 2025 году в Чувашии за год построили и отремонтировали 570 км дорог.

Ранее сообщалось, что в 2026–2028 годах на ремонт и строительство дорог в Чувашии планируется направить 16 млрд руб.

Анна Кайдалова