В Чувашии направят 16 млрд рублей на ремонт дорог в 2026–2028 годах

Правительство Чувашии планирует выделить 16 млрд руб. на обновление республиканских и межмуниципальных дорог в 2026–2028 годах. Об этом сообщает пресс-центр правительства республики.

В 2026 году на ремонт выделят 4,16 млрд руб., в 2027-м — 5,97 млрд руб., в 2028-м — 5,89 млрд руб. Средства пойдут на обновление 59 участков дорог и дорожных сооружений, включая трассы: «Чебоксары — Сурское», «Аниш», «Сура», «Калинино — Батырево — Яльчики», «Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы», «Комсомольское — Яльчики — Буинск» и «Моргауши — Тораево — а.д. «Сура». В программу включен ремонт мостов через реки Сугутка, Средний Аниш, Унга и Меня.

Самым дорогим объектом станет капитальный ремонт Лапсарского проезда в Чебоксарах — на него выделят 1,3 млрд руб.

Анна Кайдалова