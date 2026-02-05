На Ставрополье оштрафован россиянин за валютную контрабанду в Узбекистан

Минераловодский суд оштрафовал на 136 тыс. руб. россиянина, который пытался провезти в Ташкент более $67 тыс., €4,6 тыс. и 790 тыс. руб. без декларирования. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нарушение выявили сотрудники МВД совместно с УФСБ по Ставропольскому краю в апреле 2025 года. Гражданин находился в зоне таможенного контроля аэропорта Минеральные Воды, готовясь к вылету рейсом в столицу Узбекистана. При прохождении регистрации он незаконно перемещал через границу крупную сумму наличных средств.

Следствие установило, что гражданин своими действиями нарушил требования Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 № 124. Согласно действующим нормам, денежные средства свыше $10 тыс. в эквиваленте подлежат обязательному декларированию.

Следственный отдел Минераловодского линейного управления МВД на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в особо крупном размере).

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления. Помимо штрафа, в доход государства обратили часть изъятых средств: $57 тыс., €4,6 тыс. евро и 790 тыс. руб.

Валентина Любашенко