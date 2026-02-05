FIFA сняла с «Ростова» запрет на осуществление трансферов

Международная федерация футбола (FIFA) сняла с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков. Соответствующая информация появилась в реестре на сайте организации.

В январе FIFA наложила на «Ростов» трансферный бан до лета 2027 года из-за долга клуба перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника Родриго Саравии в 2024 году. В пресс-службе команды сообщили, что этот трансфер «не был оплачен в полном размере, а разбит на транши». По данным на 14 января, у «Ростова» оставалась одна непогашенная задолженность.

Согласно данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Саравии составила €1,95 млн. Сейчас полузащитник играет за аргентинский «Бельграно».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 21 очко. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы команда на выезде сыграет с «Краснодаром».

Таисия Орлова