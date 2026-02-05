В округе Красноярского края объявлен день траура после ДТП с пятью погибшими

В Канском округе Красноярского края 6 февраля объявлен днем траура после гибели пяти человек в ДТП, произошедшем 2 февраля. Об этом сообщила администрация округа.

Завтра на территории Канского муниципального округа будут приспущены все государственные флаги. Администрация рекомендовала организациям и учреждениям воздержаться от проведения культурно-массовых и увеселительных мероприятий.

2 февраля на трассе «Сибирь» под Красноярском произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» и грузовика Iveco. Прицеп грузовика отсоединился и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с «ГАЗелью». Погибли пять человек, в том числе трое подростков. Пострадали семь несовершеннолетних, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Виновник ДТП задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).