Крепление прицепа, врезавшегося в автобус под Красноярском, было неисправно

Водитель грузовика, по вине которого пять человек погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае, перевозил груз на незарегистрированном прицепе, который не был предназначен для движения по скоростным магистралям. Кроме того, крепление прицепа находилось в неисправном состоянии, сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, эти нарушения привели к тому, что вечером 2 февраля на 965 км трассы Р-255 «Сибирь» у грузовика Iveco отсоединился прицеп и выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирскую «ГАЗель».

В аварии погибли трое несовершеннолетних, а также два пассажира в возрасте 18 лет и 31 года. Еще семеро 17-летних пассажиров госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, установил СКР, в 2023 году фигурант дела был лишен на полтора года права управлять транспортным средством. Однако по истечению срока ограничений он не получил водительское удостоверение повторно. Виновник ДТП был задержан накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

