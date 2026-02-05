Дмитрий Артюхов рассказал о ходе строительства учреждений для детей на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов рассказал о ходе строительства образовательных, медицинских и спортивных объектов для детей в регионе. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Ямала, эти учреждения откроются совсем скоро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Так, в новом детском саду в поселке Ханымей появятся музыкальные и спортивные залы, а также лаборатории для робототехники. Еще один детский сад уже открыли в Тарко-Сале, также в городе сейчас настраивают оборудование в образовательном центре «НОВАшкола». Он был построен при поддержке компании НОВАТЭК и сможет принимать учащихся 1-9 классов. Кроме того, в высокой готовности — детский медцентр в Тарко-Сале, на базе которого откроется первое в Пуровском районе отделение патологии речи.

«Самую большую на Ямале детскую школу искусств запустим в Новом Уренгое. Здесь ежедневно будут заниматься творчеством 1140 ребят. Помимо традиционных, появятся новые направления: графический дизайн, мультимедиа»,— добавил господин Артюхов.

В спортивном комплексе «Факел Арена» в Новом Уренгое сейчас устанавливают мебель. Основные строительные работы на объекте завершили осенью 2025 года, прилегающая территория была благоустроена.

Ирина Пичурина