Казань показала самый высокий рост цен на вторичное жилье среди крупных городов России в 2025 году — квартиры подорожали на 19,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Росконгресс».

Цены на вторичное жилье в Казани поднялись на 19,5% в 2025 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Цены на вторичное жилье в Казани поднялись на 19,5% в 2025 году

Среди других лидеров роста — Санкт-Петербург (12–17%), Москва (9,3%), Ижевск (16%), Севастополь (14%) и Чебоксары (12%).

В Набережных Челнах стоимость жилья за год выросла в среднем на 11%.

В целом по городам с населением свыше 500 тыс. человек цены на «вторичку» увеличились на 5,8% — на уровне инфляции. К декабрю средняя стоимость квадратного метра достигла 147 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что продажи вторичной недвижимости в Татарстане за месяц выросли на 44%.

Анна Кайдалова