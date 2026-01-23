В декабре 2025 года в Татарстане зарегистрировали 19,6 тыс. сделок купли-продажи недвижимости — это на 44% больше, чем в ноябре, и на 15,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Продажи вторичной недвижимости в Татарстане за месяц выросли на 44%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост зафиксирован по всем видам недвижимости. Спрос на индивидуальные дома увеличился почти на 54%, на нежилые помещения — на 51%, на квартиры — на 45%, на земельные участки — на 41%.

В Росреестре отмечают, что такой скачок стал рекордным за последние пять лет. Эксперты связывают рост активности с постепенным снижением ипотечных ставок, реализацией отложенного спроса и традиционным предновогодним оживлением рынка.

Всего за 2025 год в Татарстане зарегистрировано 162,6 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи.

Ранее сообщалось, что цена квадратного метра вторичной недвижимости в Казани за год увеличилась на 9,4%.

Анна Кайдалова