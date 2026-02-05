Двух депутатов заксобрания Алтайского края заподозрили в мошенничестве

Двух депутатов Законодательного собрания Алтайского края Андрея Чернобая и Юрия Кропотина (оба — КПРФ) подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Возбуждены уголовные дела, фигурантом также проходит помощник одного из депутатов. У подозреваемых провели обыски, сообщил региональный СКР.

Первый фигурант — член комитета по спорту, культуре и молодежной политике алтайского Заксобрания. По данным следствия, в период с 2022 по 2025 год депутат «ввел в заблуждение одного из членов партии», и фиктивно трудоустроил ее на должность помощницы. Он предоставил документы о якобы выполнении помощником трудовых функций в законодательном органе. Помощнику депутата из бюджета перечислили более 2,4 млн руб.

Второй депутат действовал сообща с главным бухгалтером краевого отделения партии. По данным следствия, с 2021 по 2025 годы они фиктивно трудоустроили женщину на должность помощницы и похитили из бюджета более 2,2 млн руб.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В пресс-релизе СКР имена фигурантов не упоминаются, но их со ссылкой на ведомство приводят госагентства. Андрей Чернобай состоит в комитете по спорту, культуре и молодежной политике, Юрий Кропотин занимает должность заместителя председателя парламента.