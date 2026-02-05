Виктор Батурин после освобождения из колонии остался должен 23 млн рублей

Бизнесмен Виктор Батурин должен 23,1 млн руб. после освобождения из колонии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ФССП. С 2023 года предприниматель отбывал срок за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Виктор Батурин — брат вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — Елены Батуриной. В отношении бизнесмена с 2018 года было возбуждено 32 исполнительных производства. Последние из них были возбуждены в январе. Долг на 22,4 млн руб. с него не взыскали, так как он был признан банкротом. Сейчас он должен 22,5 млн руб. неуплаченных налогов и 500 тыс. руб. уголовного штрафа.

Бизнесмен с 1999 по 2005 год был первым вице-президентом ЗАО «Интеко». В 2013 году его приговорили к семи годам общего режима и штрафу 700 тыс. руб. за мошенничество с векселями «Интеко». В 2016 году Верховный суд Калмыкии смягчил приговор, заменив неотбытую часть наказания штрафом. В 2021 году предпринимателя снова арестовали. По версии следствия, он пытался похитить принадлежащие Елене Батуриной 25% акций «Интеко» на 14 млрд руб. с помощью фальшивых документов.