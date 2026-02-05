Доходы бюджета Чувашии превысили 135 млрд рублей в 2025 году

Доходы бюджета Чувашии в 2025 году превысили 135 млрд руб. Собственные доходы составили 98,7 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-центр правительства региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Доходы муниципалитетов достигли 53,1 млрд руб., что демонстрирует рост в 1,7 раза к 2019 году. Собственные доходы поступили в размере 17,1 млрд руб. — это в 2 раза больше показателей 2019 года. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета за тот же период увеличились в 1,5 раза и достигли 36,2 млрд руб.

Остатки на счетах муниципалитетов на начало 2026 года составили 2,7 млрд руб., из них 1,4 млрд руб.— нецелевые.

Ранее сообщалось, что налоговые поступления Чувашии за 2025 год составили 163,6 млрд руб., тогда как расходы консолидированного бюджета — 130,2 млрд руб.

Анна Кайдалова