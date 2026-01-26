Налоговые поступления Чувашии за 2025 год составили 163,6 млрд руб., тогда как расходы консолидированного бюджета — 130,2 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

В Чувашии профицит бюджета в 2025 году составил 33,4 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Чувашии профицит бюджета в 2025 году составил 33,4 млрд рублей

Положительное сальдо бюджета выросло в 4,6 раза по сравнению с 2024 годом (с 7,3 млрд до 33,4 млрд руб.).

В сентябре сообщалось, что доходы бюджета Чувашии за 2025 год увеличатся на 2,3 млрд руб.

Анна Кайдалова