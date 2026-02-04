В Кушнаренково обрушилась крыша многоквартирного дома

В Кушнаренково обвалилась часть крыши двухэтажного многоквартирного дома на 12 квартир, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Повреждена газовая труба, газоснабжение отключено.

Раненных среди жильцов дома нет, их эвакуировали в безопасное место.

«Для мониторинга обстановки задействована группа применения беспилотной авиации МЧС России»,— говорится в сообщении.

К инциденту подключилась прокуратура, которая установит причины обрушения и проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, в том числе в вопросе уборки крыши от снега и наледи.

По словам главы администрации Кушнаренковского района Марата Латыпова, без газоснабжения временно остались дома 41, 43 и 45 на Горной улице. Жильцов поселили в пункт временного размещения на базе детского лагеря «Горский».

