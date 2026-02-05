Шахунские чиновники передумали покупать автомобиль за 5 млн рублей

Администрация Шахуньи Нижегородской области решила отменить закупку электромобиля бизнес-класса стоимостью почти 5 млн руб. Об этом сообщили в администрации 4 февраля.

Там пояснили, что вариант покупки конкретной модели «рассматривался, но после тщательного анализа и переоценки ситуации, данный автомобиль приобретаться не будет».

По информации администрации, при выборе «не были учтены все ключевые особенности и требования, которые являются критически важными для работы». «Было принято решение скорректировать технические характеристики и, соответственно, снизить стоимость приобретаемого транспортного средства»,— говорится в сообщении.

В администрации отметили также, что обновление автопарка необходимо, в том числе с точки зрения уменьшения стоимости обслуживания и эксплуатации.

Как писал «Ъ-Приволжье», 2 февраля администрация Шахуньи разместила извещение о покупке у единственного поставщика автомобиля Voyah Passion evr. Для этого было получено разрешение Минпромторга РФ. Оно выдано 16 января и действует полтора года, но только на одну закупку. По данным на утро 5 февраля, отметки об отмене закупки в карточке лота нет.

