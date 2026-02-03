Администрация Шахуньи покупает гибридный седан бизнес-класса за 5 млн рублей

Администрация города Шахуньи Нижегородской области закупает электромобиль бизнес-класса Voyah Passion evr стоимостью почти 5 млн руб. Как указано в карточке лота, размещенной 2 февраля, закупка планируется у единственного поставщика.

Для покупки авто администрация получила разрешение Минпромторга РФ. Производитель машины с гибридным двигателем — АО «Эвиа». В разрешении указано, что автомобиль требуется для перевозки должностных лиц заказчика, область применения закупаемого товара — «для использования в основной деятельности, в том числе управленческих нужд».

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2025 года у Шахуньи сменился глава МСУ.

Галина Шамберина