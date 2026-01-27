Прокуратура начала проверку после массового отравления в детском саду в ХМАО

Прокуратура начала проверку по факту массового заболевания воспитанников детского сада «Теремок» в Нягани (ХМАО-Югра). Как сообщили в надзорном ведомстве региона, 14 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время медицинская помощь оказывается всем пострадавшим. Для выявления причин и условий, приведших к вспышке заболевания, привлечены специалисты из сфер здравоохранения, эпидемиологии и образования.По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

Ранее глава Нягани Иван Ямашев сообщал в своем Telegram-канале, что в детском саду «Теремок» зафиксирован сальмонеллез. Четыре ребенка были оспитализированы, у остальных воспитанников проводился забор анализов для исследования и уточнения формы заболевания. По его словам, все сотрудники учреждения здоровы. Он добавил, что детский сад временно закрыт, в помещениях учреждения проводится дезинсекция.

Полина Бабинцева