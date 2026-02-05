CanPack после смены владельца направил 500 млн руб. на помощь бойцам СВО

Производитель алюминиевых банок CanPack пожертвовал 500 млн руб. в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания топ-менеджмента компании. Информацию подтвердил гендиректор «Кэн-пак завод упаковки» Владислав Демидов.

Деньги уже поступили на счет фонда, сообщил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов. «Мы немедленно направим их на закупку вещей и амуниции по срочным заявкам бойцов на самые горячие участки передовой СВО»,— сказал он «Ведомостям».

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Can-Pack S.A. и Tapon France в «Кэн-Пак» и «Кэн-Пак завод упаковки» компании «Стальэлемент», которая занимается торговлей металлопродукцией. Польская CanPack работает в России с 2010 года, в стране у компании два завода в Московской и Ростовской областях. Производитель занимает около 30% внутреннего рынка. По оценкам S&P, в Европе CanPack — второй крупнейший производитель алюминиевых банок.