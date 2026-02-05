Власти Ставрополя оштрафовали нелегальных торговцев на 2,4 млн рублей

Администрация Ставрополя в 2025 году провела около 600 проверок незаконной торговли, составив 880 протоколов и взыскав штрафов на общую сумму свыше 2,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По информации ведомства, три рейдовые группы изъяли у нарушителей более 11 тонн овощей и фруктов, свыше 2 тыс. единиц промышленных товаров и 410 кг рыбы. Кроме того, конфискованы торговые принадлежности: весы, столы и торговые шатры.

Для предотвращения стихийной торговли власти устанавливают специальные дорожные знаки, запрещающие парковку в местах несанкционированных рынков.

«Приобрести качественную продукцию или, наоборот, торговать ею можно не нарушая закон. На городских розничных рынках зарезервировано почти две тысячи торговых мест для местных товаропроизводителей»,— прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

По его словам, часть добросовестных продавцов участвуют в еженедельных ярмарках выходного дня в рамках акций «Покупай ставропольское!» и «Овощи к подъезду». В 2025 году в городе провели 530 сельскохозяйственных ярмарок — почти на 200 больше, чем в 2024 году. В сезон созревания плодоовощной продукции количество ежемесячных ярмарок увеличили с 18 до 67.

