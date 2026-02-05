На благоустройство с госфинансированием в Екатеринбурге предложено 17 зон

В Екатеринбурге 9841 человек принял участие в сборе предложений для проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого федеральное софинансирование для благоустройства получит одна из зеленых зон. Кандидатами на обновление в 2027 году стали 17 территорий, сообщили в мэрии.

На голосование выдвинут следующие площадки:

Парки: Преображенский (вторая очередь, второй этап), «Семь ключей», Основинский, имени К.Е. Архипова, имени 50-летия Советской власти (второй этап), имени Чкалова, «Южный»;

Скверы: у Драмтеатра, «Авета Тертеряна», на ул. Никонова за ККТ «Космос», на ул. Амундсена, на ул Сажинской, 6, Дружбы народов;

Бульвары: на ул. Мира, на ул. Культуры на Уралмаше;

Зеленая зона на бульваре Семихатова вдоль дома №6, набережная реки Исеть от ул. Декабристов до ул. Белинского.

Сбор предложений проходил до 1 февраля. Голосование по выбору зеленых зон для благоустройства пройдет весной. Екатеринбуржцы смогут отдать голос за территорию в любом районе, а не только в своем.

Ирина Пичурина