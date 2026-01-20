В Екатеринбурге объявлен сбор предложений по благоустройству общественных зон

Власти Екатеринбурга объявили сбор предложений от горожан по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Предложения будут приниматься до следующего месяца, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Традиционно процесс разделен на этапы. До 1 февраля проходит сбор предложений. По его итогам от каждого района Екатеринбурга определится по одной приоритетной территории для благоустройства. Затем они будут вынесены на общегородское рейтинговое голосование»,— рассказал господин Орлов, отметив, что екатеринбуржцы могут отдать голос за территорию в любом районе, а не только в своем.

По данным администрации города, в перечень общественных территорий в рамках сбора предложений граждан в 2026 году попали по три зоны от каждого из восьми районов.

Ирина Пичурина