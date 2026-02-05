На проспекте Победы в Челябинске начали рыть котлован для метротрама

В Челябинске генеральный подрядчик строительства метротрамвая «Моспроект-3» приступил к основному этапу по обустройству котлована на проспекте Победы. На участке необходимо изъять более 9 тыс. кубометров грунта, сообщает пресс-служба «Моспроекта-3».

Глубина котлована составит 10 м, длина — 70 м, а ширина — до 17 м. Во время выемки грунта каждые три метра его будут укреплять с помощью стальных балок и поперечных труб. Масса всей конструкции составит более 83 т.

Перед копанием котлована подрядчик установил 196 подземных свай. Кроме того, предварительно со строительной площадки вынесли 260 водопроводных труб, 210 м дождевой канализации и 960 м кабелей связи.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», работы на проспекте Победы начались в апреле 2025 года. Котлован строят на участке от улицы Краснознаменной до Косарева, там разместят наземную остановку «Косарева» и зону, через которую метротрамвая будет спускаться под землю и выезжать на поверхность. Завершить строительство котлована планируют летом 2027 года.

Первый котлован расположен на улице Овчинникова. В конце декабря прошлого года китайский субподрядчик ООО «16-ое управление СиАрСиСи» (дочерняя компания корпорации CRCC) запустила на этом участке тоннелепроходческий комплекс. Третий котлован появится на участке улицы Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Островского. В настоящий момент он закрыт для движения автотранспорта до июля 2027 года.

Ольга Воробьева