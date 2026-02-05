В горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавинная опасность

В Кабардино-Балкарии установилась морозная погода без осадков, в горных районах республики сохраняется лавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным метеорологов, в регионе наблюдается облачность преимущественно без дождя и снега. В отдельных районах формируется туман, фиксируются гололедно-изморозевые явления.

Температура воздуха на территории республики составляет от -9 °C до -2 °C. В высокогорных участках столбик термометра может опускаться до -14 °C.

По данным ведомства, накануне днем в КБР произошло два пожара, при которых обошлось без погибших и пострадавших.

Константин Соловьев