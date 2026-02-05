В Ростовской области отразили атаку более 30 беспилотников ВСУ

Сегодня ночью Ростовская область подверглась массированному налету беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Средства ПВО отразили атаку более 30 БПЛА в 12 городах и районах области.

По данным губернатора, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, Новошахтинск и Азовский район. Налет БПЛА был совершен на Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносулинский, Зерноградский районы, а также на города Каменск-Шахтинский и Шахты. Информация о последствиях уточняется, сообщил господин Слюсарь.

Ранее губернатор сообщил, что при налете беспилотников ВСУ пострадал водитель грузовика. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. В Батайске повреждены пять автомобилей и здание склада. В Новошахтинске в частном доме поврежден фасад.