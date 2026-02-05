В Ростовской области пострадал человек при налете БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки на регион. Беспилотники были уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске, а также в Азовском районе, написал глава области в своем Telegram-канале.

В Батайске пострадал водитель грузовика. Автомобиль вместе с водителем задело при падении обломков дрона на землю. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Медики считают, что угрозы жизни нет.

В Батайске также было повреждено здание склада, а также пять автомобилей, которые находились на стоянке агропромышленного предприятия (какого именно, не уточняется). Пожаров не произошло.

В Новошахтинске задело частный дом — повреждены фасад и окна. Семья, живущая в поврежденном доме, в эвакуации не нуждается, заявил господин Слюсарь.