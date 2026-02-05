Посол Барбин: Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью

Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через датские проливы и обслуживании на рейде, заявил посол России в королевстве Владимир Барбин. Он подчеркнул, что свобода судоходства гарантирована международным правом.

«Попытки ее ограничить будут с нашей стороны пресекаться. У России есть обширный набор различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты»,— сказал господин Барбин в интервью «РИА Новости».

Датские проливы — основной морской путь, соединяющий Балтику с Мировым океаном. Россия использует их для экспорта нефти из портов Усть-Луга и Приморск. В морском управлении Дании считают, что ужесточение контроля за судами в порту Скаген-Ред должно способствовать безопасности окружающей среды и защите моряков.