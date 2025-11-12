Маркетплейсы свяжут контрактами

Власти могут обязать онлайн-розницу заключать с поставщиками долгосрочные контракты, содержащие механизм сдерживания цен на базовые продукты. Ранее обязательное условие продавать в рамках таких договоров до 90% ассортимента в отдельных категориях планировалось ввести только для традиционной розницы. Инициатива создаст для ритейлеров равные условия работы, но реализовать ее на маркетплейсах будет непросто: платформы зарабатывают на услугах и часто обходятся без прямых контрактов с поставщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Требования законопроекта о долгосрочных контрактах между ритейлерами и поставщиками могут распространиться и на онлайн-розницу, в том числе маркетплейсы, заявил 12 ноября в Госдуме глава Минпромторга Антон Алиханов. В Минсельхозе пояснили, что инициатива Минпромторга уже поступила и будет рассмотрена в установленном порядке.

В Wildberries применение таких механизмов к онлайн-торговле считают нецелесообразным, напоминая, что на маркетплейсах представлены в основном непродовольственные товары. Введение ценового регулирования здесь противоречит принципам свободного рынка. В компании добавили, что продавцы сами определяют ассортимент и цены, а закон о платформенной экономике уже закрепил механизмы взаимодействия. В Ozon и «Яндекс Маркете» от комментариев отказались.

Закрепление на федеральном уровне доли долгосрочных договоров между ритейлерами и поставщиками отдельных видов продукции активно обсуждается с лета 2025 года.

Это один из сценариев регулирования цен на значимые товары, над которым совместно работают Минсельхоз и Минпромторг. Он предполагает, что с 1 марта 2026 года 80–90% продаж ритейлеров в отдельных категориях будет приходиться на товары, приобретенные в рамках долгосрочных договоров, содержащих фиксированные или формульные цены. Пересматривать показатели можно будет не чаще раза в год.

В предварительном списке регулируемых товаров фигурировали базовые продукты питания: картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый, яблоки, огурцы, помидоры, яйца, сахар, сырое молоко, сахар-песок и подсолнечное масло. Министр сельского хозяйства Оксана Лут 12 ноября указывала, что нововведение планируется через внесение изменений в закон «О торговле». Оно позволит исключить скачки цен на отдельные группы товаров, в том числе овощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Инициатива не получила однозначного одобрения бизнеса. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков поясняет, что 100% договоров поставки сейчас и так долгосрочные, но не содержат графика и объема поставок. Закрепить формулы, по его словам, возможно, но сгладить колебания стоимости можно и без них.

В структуре продовольственного товарооборота доля онлайна, по данным Infoline, в первой половине 2025 года составила 5,5%, прибавив 0,6 процентного пункта год к году. Показатель относительно небольшой, но он, вероятно, будет расти, констатирует руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов считает, что включение в зону регулирования онлайн-торговли целесообразно с точки зрения властей и других участников рынка. «Логика — в единых правилах работы для каналов сбыта: если для традиционных игроков они строгие, а для онлайн-площадок нет, это создает неравные условия»,— говорит он.

Модель работы традиционной розницы и маркетплейсов различается.

Последние, по словам Романа Самойлова, крайне редко заключают с поставщиками прямые контракты. А для сетей эта практика базовая. Маркетплейсы взаимодействуют с продавцами и покупателями по сервисной модели, получая доход от оказания услуг — маркетинга, дистрибуции, хранения, продвижения, финансирования, поясняет директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев. Владельцем товаров при этом остается продавец. Сама идея обязательного заключения долгосрочных контрактов с поставщиками потребует серьезной перестройки бизнес-процессов, поясняет он.

Господин Самойлов предполагает, что реализовать механизм регулирования можно, обязав маркетплейсы заключать долгосрочные договоры не со всеми продавцами, а только с ключевыми поставщиками. Нормы при этом могут применяться выборочно, например, к маркетплейсам, чья доля на рынке превышает определенный порог. Эксперт поясняет, что речь в любом случае пойдет о значительном росте нагрузки на бизнес. Роман Самойлов предупреждает, что речь о подавлении сути маркетплейсов: «Регулирование может превратить их в классический D2C (прямые продажи от производителя) с ограниченным и медленно обновляемым ассортиментом».

Александра Мерцалова