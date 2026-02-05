Камчатсккий вулкан Шивелуч выбросил пепел третий раз за сутки

На камчатском вулкане Шивелуч зафиксирован третий за последние сутки выброс пепла. Как сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения РАН, столб пепла поднялся на высоту до 9 км над уровнем моря.

Облако пепла распространилось на расстояние 165 км в северо-западном направлении от вулкана. Из-за высокой активности для авиации сохраняется наивысший красный уровень опасности.

В конце января вулкан Шивелуч также трижды за сутки выбрасывал столбы пепла. Высота первого составила около 6 тыс. км над уровнем моря, второго — 7,1 тыс. см, третьего — 9 тыс. км.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан полуострова, его высота составляет 3283 м. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

