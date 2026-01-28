Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 9 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке уже трижды за сутки выбросил столб пепла. Высота первого составила около 6 тыс. км над уровнем моря, второго — 7,1 тыс. см, третьего — 9 тыс. км. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения РАН.

По данным ученых, первый выброс произошел в 11:10 по местному времени (2:10 мск), последний — в 17:10 (8:10 мск). Для авиации введен оранжевый код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок, передает «РИА Новости».

Шивелуч — самый северный действующий вулкан полуострова, его высота составляет 3283 м. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи, находящийся от него в 50 км. 23 января вулкан выбросил пепел на высоту 10 км.

