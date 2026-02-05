Обвиняемого в связях с Эпштейном дипломата не захотели брать на работу в хедж-фонд

Лондонский хедж-фонд Rokos Capital Management прекратил переговоры с экс-послом Великобритании в США Питером Мандельсоном о его работе в качестве консультанта фонда. Это произошло на фоне ставшей известной связи Мандельсона с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. По информации Financial Times, переговоры о трудоустройстве до этого длились с сентября 2025 года.

Представители Rokos Capital Management заявили FT, что действительно вели такие переговоры, но «после недавних разоблачений все подобные обсуждения были немедленно прекращены».

Мандельсон на этой неделе вышел из Лейбористской партии и покинул Палату лордов после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лишить экс-посла титула. Вместе с этим британская полиция начала уголовное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением. Мандельсон подозревается в передаче Эпштейну секретных правительственных документов в обмен на вознаграждение.

Влад Никифоров