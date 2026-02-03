Бывшего посла Великобритании в США проверят из-за возможной связи с Эпштейном

Полиция Великобритании намерена проверить сообщения о возможных нарушениях закона бывшим послом в США и экс-министром по делам бизнеса Питером Мандельсоном. Как сообщает The Guardian, он подозревается в передаче конфиденциальной правительственной информации в письмах Джеффри Эпштейну.

Издание также сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился провести отдельное расследование по этому поводу в кабинете министров, а также потребовал отставки Мандельсона из Палаты лордов.

Информация о переписке политика с осужденным финансистом Эпштейном появилась после публикации очередного пакета файлов из дела Эпштейна. В частности, выяснилось, что Мандельсон информировал финансиста о конфиденциальном плане продажи активов правительства Великобритании на сумму около £20 млрд и о других важных решениях. Предполагается, что за эти услуги Мандельсон получил от Эпштейна не менее $75 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ».

Влад Никифоров