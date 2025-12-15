Bloomberg: Уолл-стрит делает ставку на «сдувание биржевого пузыря» ИИ

Опрошенные Bloomberg биржевые аналитики ожидают, что в 2026 году инвесторы могут снизить активность в отношении акций компаний, связанных с технологиями ИИ. Это связано с огромными затратами на разработку технологий при том, что сфера их применения ограничена, а также существуют сомнения, будут ли потребители в конечном итоге платить за эти услуги.

Агентство отмечает, что трехлетний цикл роста индекса S&P 500 «во многом был обусловлен крупнейшими мировыми технологическими компаниями» и фирмами, получающими выгоду от инвестиций в инфраструктуру ИИ. Если рост их акций прекратится, за ними последуют и фондовые индексы. Индекс Nasdaq 100, в котором преобладают технологические компании, сейчас оценивается в 26 раз выше прогнозируемой прибыли.

По прогнозам Bloomberg Intelligence, рост прибыли семи ведущих технологических гигантов, в число которых также входят Apple Inc., Nvidia и Tesla Inc., составит 18% в 2026 году, что является самым низким показателем за четыре года. В сочетании с резким ростом амортизационных расходов это может оказать давление на программы выкупа акций и выплаты дивидендов. Согласно данным Bloomberg Intelligence, в 2026 году у Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Microsoft ожидается отрицательный свободный денежный поток, Alphabet «выйдет примерно на безубыточность».

Bloomberg напоминает, что ценность крупных технологических компаний ранее основывалась на «их способности обеспечивать быстрый рост выручки при низких затратах». Но их планы в области ИИ «перевернули эту ситуацию с ног на голову», что ставит инвесторов в затруднительное положение.

Влад Никифоров