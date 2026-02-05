Заявку на импичмент президенту Филиппин признали необоснованной

Комитет по правосудию Палаты представителей Филиппин в среду объявил, что два полученных накануне требования об инициации импичмента президенту Фердинанду Маркосу-младшему являются необоснованными, сообщает Reuters.

В обращениях, поданных адвокатом и группой активистов, содержатся обвинения президента в предательстве общественного доверия, коррупции и нарушении положений конституции. Одна из жалоб связана с решением президента о выдаче своего предшественника Родриго Дутерте и передаче Международному уголовному суду в Гааге. Также Маркоса-младшего обвиняют в злоупотреблении при расходовании госсредств, что привело к коррупционному скандалу вокруг проектов по борьбе с наводнениями. Помимо этого, в документах содержатся обвинения президента в употреблении наркотиков.

Теперь Палата представителей должна собраться на пленарном заседании 9 февраля и проголосовать в поддержку выводов комитета, либо отбросить их и приступить к работе с обращениями. В настоящее время в палате преобладают сторонники президента, отмечает агентство. Для объявления импичмента президенту инициативу должна поддержать как минимум треть нижней палаты. Далее уже сенат должен будет собраться для судебного разбирательства, на котором 24 его члена будут выступать в качестве присяжных заседателей.

Единственным главой Филиппин, которому был объявлен импичмент, на данный момент является Джозеф Эстрада. Однако суд над ним в 2001 году был прерван выходом из процесса прокуроров.

Эрнест Филипповский