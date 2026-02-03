Парламент Филиппин рассмотрит вопрос об импичменте президенту Маркосу-младшему

Филиппинские законодатели решают вопрос о выдвижении требования об импичменте в отношении президента страны Фердинанда Маркоса-младшего, сообщает Reuters.

В понедельник в комитет по правосудию Палаты представителей поступили два обращения, поданные адвокатом и группой активистов. В них содержатся обвинения в предательстве общественного доверия, коррупции и нарушении положений конституции.

Одна из жалоб связана с решением президента не препятствовать аресту своего предшественника Родриго Дутерте и передаче Международному уголовному суду в Гааге. Также президента обвиняют в злоупотреблении полномочиями при расходовании госсредств, что привело к коррупционному скандалу вокруг проектов по борьбе с наводнениями. Также в документах содержатся обвинения президента в том, что он употребляет наркотики, и это делает его непригодным для управления страной.

Комитет признал обращения «достаточными по форме», а сегодня должен решить, выдвигать ли их на рассмотрение нижней палаты Конгресса, в которой преобладают сторонники президента, пишет агентство.

Избранный на шесть лет и руководящий страной уже три года Маркос-младший вину отрицает. Тем не менее, в случае определенного решения Палаты представителей, обращения будут направлены в Сенат для судебного разбирательства, где 24 члена палаты выступят в качестве присяжных заседателей. У президента будет возможность ответить на обвинения. Для объявления импичмента необходима поддержка одной трети Палаты представителей.

Эрнест Филипповский