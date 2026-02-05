Главу управления Россельхознадзора в Приморье арестовали по делу о взятке

Суд на два месяца арестовал руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича, сообщила прокуратура региона.

О задержании чиновника сотрудниками ФСБ стало известно 3 февраля. По версии следствия, Дмитрий Зданович получал взятки от представителей коммерческой структуры «за способствование в беспрепятственной выдаче фитосанитарных сертификатов на экспортируемые партии растительной продукции». Общая сумма полученных взяток оценивается в 1,8 млн руб.

УФСБ России по Приморскому краю в отношении Дмитрия Здановича и других соучастников преступления возбудило и расследует уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Арестован также взяткодатель, имя которого не уточняется.

Ранее в 2025 году был вынесен приговор по уголовному делу в отношении группы бывших чиновников Приморского межрегионального управления Россельхознадзора и приближенных к ним предпринимателей. Они признаны виновными в получении взяток с экспортеров за выдачу фитосанитарных сертификатов. Всего подсудимые получили более 45 млн руб. незаконных вознаграждений.

Основной фигурант дела и. о. руководителя управления Юлий Иванов был освобожден от уголовной ответственности после того, как подписал контракт на участие в специальной военной операции и получил госнаграду на фронте. Пятеро подсудимых, среди которых двое бывших сотрудников отдела Россельхознадзора в приморском Уссурийске, получили от восьми лет четырех месяцев до девяти лет колонии строгого режима.

Алексей Чернышев, Владивосток