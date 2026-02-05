Лидер коммунистов Алтайского края сообщила о задержании однопартийцев

Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова сообщила о задержании ряда видных деятелей партии в регионе. Информацию об этом она разместила в своем Telegram-канале.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«В эти минуты идут обыски и, возможно, задержание моих товарищей по партии КПРФ: члена бюро, заместителя председателя АКЗС (алтайское краевое законодательное собрание.— «Ъ») Кропотина Юрия Борисовича и главного редактора нашей партийной газеты “Голос труда” и моего заместителя Дарьи Зулиной»,— рассказала госпожа Прусакова рано утром 5 февраля. Спустя несколько часов она добавила запись о том, что задержан первый секретарь рубцовского горкома, депутат заксобрания Андрей Чернобай и «несколько активных коммунистов Алтайского края». 4 февраля Мария Прусакова провела встречу с избирателями в Рубцовске.

Правоохранительные органы Алтайского края о задержании не сообщали.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее депутат заксобрания от КПРФ Людмила Клюшникова и ее помощник Светлана Кербер стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они находятся под подпиской о невыезде.

Валерий Лавский