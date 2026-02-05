Гинцбург: российская вакцина от ротавируса успешно прошла испытания

Российская вакцина против ротавируса «Гам-VLP-рота» успешно прошла все этапы клинических исследований и находится на регистрации в Минздраве, сообщил ТАСС научный руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам господина Гинцбурга, препарат, основанный на вирусоподобных частицах, «работает очень хорошо», и «никаких осложнений с вакциной быть не может».

Сейчас на российском рынке доступна индийская вакцина от этого заболевания — «Рота-V-Эйд». Ранее в Россию ввозили «Ротатек» от американской MSD, однако его регистрация была отменена в 2024 году.

