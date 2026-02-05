«Аль-Джазира»: 23 человека погибли из-за атаки Израиля по Газе

Израиль нанес удары по сектору Газа 4 февраля. По информации «Аль-Джазира», погибли минимум 23 человека. Обстрелы затронули районы Туффа и Зейтун, а также палаточный лагерь на юге Газы.

Телеканал утверждает, что среди жертв в среду были дети. Организация здравоохранения «Палестинское общество Красного Полумесяца» сообщила, что одной из жертв стал сотрудник экстренных служб.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) утверждала, что удары по Газе были нанесены из-за того, что боевики «Хамаса» нарушили перемирие и открыли огонь по израильским военнослужащим на севере Газы. Военнослужащие заявили о ликвидации нескольких командиров подразделений палестинского движения.

10 октября вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в Газе. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия, но при этом они продолжали выполнять пункты перемирия. 26 января «Хамас» передал тело последнего израильского заложника. Теперь сторонам предстоит перейти ко второй фазе урегулирования в секторе Газа, которая включает в себя разоружение палестинского движения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль нашел своего мертвого среди чужих».