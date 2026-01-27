Израиль нашел своего мертвого среди чужих

Израиль в понедельник, 26 января, поставил точку в истории с заложниками, захваченными группировкой «Хамас» во время бойни 7 октября 2023 года. Спустя 843 дня после «черной субботы» в Израиль вернулись останки сержанта полиции Рана Гвили, который был последним похищенным, тело которого оставалось в секторе Газа. Операция по его поиску началась в выходные на территории кладбища на севере сектора — инженерным частям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и судмедэкспертам пришлось изучить почти 250 захоронений. По словам израильских военных источников “Ъ”, возвращение тела Рана Гвили стало возможно только благодаря мощному давлению на палестинскую сторону. От «Хамаса» теперь требуют выполнить соглашение полностью и сложить свое оружие.

Израильский патруль возле границы сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters Израильский патруль возле границы сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Официальное подтверждение, что останки 24-летнего израильтянина Рана Гвили были найдены и идентифицированы, появилось накануне 27 января, Международного дня памяти жертв холокоста — крупнейшей трагедии в истории еврейского народа, с которой нередко сравнивают события «черной субботы» 7 октября.

Сержант полиции Гвили, погибший больше двух лет назад во время вторжения боевиков «Хамаса» на юг Израиля, оставался последним заложником, останки которого находились на территории сектора Газа.

Получив недавно обновленные разведывательные данные, ЦАХАЛ совместно с группой израильских судмедэкспертов совершил в понедельник, 26 января, успешную поисковую операцию, продлившуюся почти сутки.

В состав сил, которые вели поиск останков сержанта Гвили, вошли инженерные части ЦАХАЛа, 3-я пехотная бригада «Александрони», а также группа судмедэкспертов и раввинов. Как предполагали ранее израильские разведывательные ведомства, тело сержанта могло находиться внутри разветвленной тоннельной системы «Хамаса» под землей, однако новые сведения, полученные Израилем, верно указали на то, что полицейский тайно захоронен на одном из мусульманских кладбищ Газы.

В ходе операции, которая получила название «Храброе сердце», специалисты изучили почти 250 захоронений, прежде чем найти тело заложника. Он был опознан с помощью стоматологической экспертизы.

Как уточнил военный источник “Ъ”, поисковая операция велась в пределах «желтой линии» — условной границы, за которую со вступлением в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года были отведены все части ЦАХАЛа, дислоцированные на территории сектора Газа. Однако для безопасной работы солдат и медицинских специалистов в рамках «Храброго сердца» потребовалось прикрытие и с внешней стороны «желтой линии», где действуют «Хамас» и родственные ему группировки, сделал оговорку собеседник “Ъ”. Он обратил внимание на то, что возвращение домой Рана Гвили стало возможным только благодаря «бескомпромиссному давлению, которое ЦАХАЛ оказывал на “Хамас”» в последние месяцы, пока действовал «режим тишины».

Приветствуя возвращение останков Рана Гвили домой, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность как дипломатическим усилиям администрации президента США Дональда Трампа, так и действиям ЦАХАЛа «на земле» в Газе. «Он (Ран Гвили.— “Ъ”) получил 2 пулевых ранения, но продолжал бороться и в одиночку уничтожил 14 террористов (в день “черной субботы”.— “Ъ”),— заявил глава правительства, выступая 26 января в Иерусалиме на II Международной конференции по борьбе с антисемитизмом.— А потом он погиб. И мы пообещали, что вернем его. Он был первым, кто пришел (сражаться с хамасовцами.— “Ъ”). Он последний, кто уходит. Герой Израиля. Ран вернулся. В Газе больше нет заложников».

В разговоре с изданием Axios Дональд Трамп заявил, что именно группировка «Хамас» помогла обнаружить останки Рана Гвили. «Я скажу, что “Хамас” очень хорошо сотрудничал (с США.— “Ъ”) в этом вопросе,— отметил американский лидер, вероятно имея в виду предоставленные данные о захоронениях.— Они выполнили обязательства, на которые подписались».

Однако следует заметить, что обязательство по возвращению всех мертвых израильских заложников, захваченных 7 октября, «Хамас», согласно изначальным договоренностям, должен был выполнить еще в октябре прошлого года. По версии израильских властей, руководство группировки специально затягивало процесс, чтобы оказать давление на Израиль. Палестинская же сторона указывала на то, что не может обеспечить доступ к захоронениям некоторых заложников из-за отсутствия специальной техники и разрушенных войной тоннелей.

Комментируя возвращение останков сержанта Гвили, глава Белого дома заявил, что теперь задача международных посредников — разоружить «Хамас», как и предполагает вторая фаза урегулирования в секторе Газа, о начале которой США официально объявили 14 января 2026 года.

Американская сторона дает понять, что после демилитаризации членам группировки дадут возможность выбрать свою дальнейшую судьбу. «Если они не разоружатся, то нарушат соглашение,— заявил источник агентства Reuters из числа американских чиновников.— Мы считаем, что разоружение предполагает своего рода амнистию, и, честно говоря, мы считаем, что у нас разработана очень, очень хорошая программа по разоружению».

Нил Кербелов