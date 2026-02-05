Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев констатировал прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), опубликовав в соцсети X кадр из сериала «Игра престолов». На прикрепленном снимке изображен лидер Белых ходоков. Скриншот сопровождается известной фразой из сериала — «Winter is coming» («Зима близко»).

«Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОСВ-I, ОСВ-II, СНВ-I, СНВ-II, договор о СНП, СНВ-III — все это в прошлом»,— написал господин Медведев.

Срок действия договора истек 5 февраля. Это был единственный документ, ограничивающий ядерные арсеналы России и США. Президент Владимир Путин предлагал президенту США Дональду Трампу временно сохранить лимиты на боезаряды, носители и пусковые установки. США не дали ответ на предложение Кремля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США вышли на безлимит».