Курского депутата обвинили в краже противотанковых заграждений и 30,5 млн рублей

Бывший директор курского ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков на допросе в суде заявил, что экс-депутат областной думы Максим Васильев украл у него свыше 30 млн руб. и комплект противотанковых заграждений. Его слова передает «РИА Новости».

Воловиков заявил, что депутат предложил ему обналичить средства для выплаты зарплат рабочим. «Приходит Васильев, говорит, ты же наличные деньги не можешь снять? Говорит, можем вот обналичить... Дальше эта история всем известная»,— заявил он. По его словам, после перевода денег на счета подставных фирм Максим Васильев вернул лишь малую часть суммы и перестал выходить на связь, уехав в Мексику. «К середине января начинаю понимать, что меня кидают», — добавил бизнесмен.

Помимо денег, подсудимый заявил о пропаже противотанковых пирамид и тросов на сумму более 10 млн руб.— по версии Воловикова, бывший депутат просто установил их на своих объектах.

В декабре прошлого года Максима Васильева приговорили к 5,5 года колонии за участие в схеме хищения 152,8 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе Курской области (ч. 4 ст. 160 УК).

Андрей Воловиков проходит фигурантом по делу о хищении 152 млн руб. при строительстве оборонительных укреплений. Вместе с ним обвиняемыми проходят бывшие руководители «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и Игорь Грабин, а также экс-директор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов.